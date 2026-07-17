Мужчина утонул в Нижнем пруду в Выксе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Тело погибшего мужчины обнаружили в Нижнем пруду в городском округе Выкса.

Его извлекли из воды специалисты водолазной группы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Жителей Нижегородской области призвали соблюдать осторожность при нахождении у водоемов и помнить о правилах безопасности.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в водоемах региона погибли 46 человек, среди них четверо детей.