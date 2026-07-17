Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 июля 2026 13:14
Мужчина утонул в Нижнем пруду в Выксе
17 июля 2026 11:56
Трех граждан Индии выдворили из Нижегородской области
17 июля 2026 10:59
Лжеполицейский похитил 11 млн рублей у нижегородского пенсионера
17 июля 2026 10:13
Стало известно, в каких районах Нижнего Новгорода чаще происходят ДТП с детьми
17 июля 2026 09:36
Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом под Нижним Новгородом
17 июля 2026 09:04
ДТП на ж/д переезде в Нижегородской области привело к задержке поездов
16 июля 2026 18:17
Сотрудник торгового дома «Заречный» умер на работе в Нижнем Новгороде
16 июля 2026 17:00
Бастрыкин заинтересовался еще одним аварийным домом на Бору
16 июля 2026 14:05
Пропавшего пять дней назад подростка заметили в Нижнем Новгороде
16 июля 2026 11:45
В Приволжье пресекли ввоз 40 кг наркотического вещества из Турции
Происшествия

Мужчина утонул в Нижнем пруду в Выксе

17 июля 2026 13:14 Происшествия
Мужчина утонул в Нижнем пруду в Выксе

Фото: Александр Воложанин

Тело погибшего мужчины обнаружили в Нижнем пруду в городском округе Выкса.

Его извлекли из воды специалисты водолазной группы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Жителей Нижегородской области призвали соблюдать осторожность при нахождении у водоемов и помнить о правилах безопасности.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в водоемах региона погибли 46 человек, среди них четверо детей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Смерть Утонувшие
Поделиться:
Новости по теме
14 июля 2026 09:29
Еще один мужчина утонул в Ветлуге в Нижегородской области
13 июля 2026 16:55
Тело пропавшего три дня назад мужчины нашли в Ветлуге
12 июля 2026 11:07
Нижегородцам рассказали, как спасти тонущего человека и не погибнуть самому
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных