Мужчина утонул в Нижнем пруду в Выксе

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Тело погибшего мужчины обнаружили в Нижнем пруду в городском округе Выкса.
Его извлекли из воды специалисты водолазной группы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Жителей Нижегородской области призвали соблюдать осторожность при нахождении у водоемов и помнить о правилах безопасности.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в водоемах региона погибли 46 человек, среди них четверо детей.
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