Суд оправдал бывшего управделами нижегородского правительства

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Нижегородский райсуд оправдал бывшего управделами регионального правительства Юрия Бортникова, сообщили НИА «Нижний Новгород» в областном суде.
Его обвиняли в том, что он якобы незаконно потратил 5 млн рублей на ремонт служебной квартиры для замгубернатора. Причем сначала обвиняли в растрате (ч.3 ст. 286 УК РФ), а после — в должностном преступлении из личной заинтересованности (ч.1. ст. 285.1 УК РФ).
Бортников находился в СИЗО и полностью отрицал свою вину. Защита с самого начала была уверена, что состава преступления в действиях клиента нет.
В итоге 17 июля суд решил, что в действиях Бортникова не было никакого состава преступления.
Ранее сообщалось, что в 2026 году поступило восемь ходатайств о помиловании в Нижегородской области.
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