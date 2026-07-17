Суд оправдал бывшего управделами нижегородского правительства Происшествия

Фото: Московский районный суд

Нижегородский райсуд оправдал бывшего управделами регионального правительства Юрия Бортникова, сообщили НИА «Нижний Новгород» в областном суде.

Его обвиняли в том, что он якобы незаконно потратил 5 млн рублей на ремонт служебной квартиры для замгубернатора. Причем сначала обвиняли в растрате (ч.3 ст. 286 УК РФ), а после — в должностном преступлении из личной заинтересованности (ч.1. ст. 285.1 УК РФ).

Бортников находился в СИЗО и полностью отрицал свою вину. Защита с самого начала была уверена, что состава преступления в действиях клиента нет.

В итоге 17 июля суд решил, что в действиях Бортникова не было никакого состава преступления.

Ранее сообщалось, что в 2026 году поступило восемь ходатайств о помиловании в Нижегородской области.