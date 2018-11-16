Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Приокском районе Нижнего Новгорода.
По данным областного управления ГУ МЧС России, тревожный сигнал о ЧП в жилом доме поступил 24 ноября в 01:40.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы приступили к тушению пожара. В общей сложности в ликвидации возгорания были задействованы 33 человека и 10 единиц техники.
Согласно полученной информации, в результате пожара погиб один человек. Огнем повреждена внутренняя отделка комнаты и имущество.
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