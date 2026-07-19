Нижегородцу грозит шесть лет за передачу доступа к счетам Происшествия

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте средств платежа (ч. 5 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным следствия, он за 80 тысяч рублей передал неизвестным доступ к банковским реквизитам индивидуального предпринимателя. Деньги выводились через цепочку посредников — так называемых «дропов».

Через них прошли несанкционированные операции на сумму более 1,4 млн рублей. Все счета были заблокированы, а на оставшиеся свыше 170 тысяч рублей наложили арест.

Сейчас устанавливаются личности возможных соучастников, расследование в их отношении продолжается отдельно.

Обвиняемый ранее не был судим. Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит штраф и до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде раскрыли схему обналичивания более 113 млн рублей.