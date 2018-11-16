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Экономика

Нижегородская администрация составила график погашения долгов МП "Нижегородэлектротранс" перед "ТНС энерго НН"

26 ноября 2018 16:05  [132] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация составила график погашения долгов МП "Нижегородэлектротранс" перед ПАО "ТНС энерго НН". Об этом на заседании комиссии Гордумы по транспорту 26 ноября 2018 года сообщила директор профильного департамента Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что вопрос о задолженности МП "Нижегородэлектротранс" обсуждается в ежедневном режиме.

"Сегодня составлен график погашения задолженности, он направлен в "ТНС энерго НН". Графиком предусмотрено до конца года выделение порядка 80 млн рублей на погашение задолженности – это средства городского и областного бюджетов", - пояснила она.

Напомним, 20 ноября "ТНС энерго НН" сообщило о том, что ограничило энергоснабжение объектов "Нижегородэлектротранса" (управляет пассажирскими перевозками на трамваях и троллейбусах в Нижнем Новгороде) из-за долгов перевозчика за электроэнергию в размере 107 млн рублей.

Под отключение попали 12 тяговых подстанций муниципального предприятия, но подача электричества возобновилась, поскольку, как поздно вечером 20 ноября сообщили в "ТНС энерго", в ситуацию вмешался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По итогам переговоров с администрацией Нижнего Новгорода достигнута договоренность, что долг перед компанией будет погашен.

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