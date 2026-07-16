Для ветеранов СВО запустят новую программу поддержки Экономика

Фото: Александр Воложанин

Партийную кадровую программу «Время мастеров» для ветеранов специальной военной операции планируют запустить в ближайшее время. Об этом Герой России, член Генерального совета «Единой России» Евгений Поддубный сообщил во время встречи с военнослужащими и членами их семей в Ставрополе.

В ходе встречи участники обсудили предложения для новой Народной программы партии. Они касались поддержки участников СВО, развития программ реабилитации, образовательных инициатив, противодействия распространению фейков и патриотического воспитания молодежи.

Как отметил Поддубный, программа «Время мастеров» будет ориентирована на переобучение ветеранов и подготовку специалистов для производственной сферы.

По его словам, участие в программе позволит фронтовикам получить новые профессиональные навыки, а предприятиям — привлечь квалифицированные кадры.

Кроме того, сейчас прорабатываются дополнительные меры поддержки ветеранов, которые намерены открыть собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Фонд «Защитники Отечества» станет помогать еще двум категориям ветеранов.