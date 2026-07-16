Покупка автомобиля из Китая: сколько ждать и во сколько он обойдется

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Российские автодилеры отмечают увеличение сроков доставки китайских автомобилей с трёх-четырёх недель до полутора месяцев. Это касается как новых, так и подержанных машин. 360.ru выяснил, что стало причиной задержек, как они повлияют на цены и рынок.
Основная причина задержки — огромные очереди на пограничных переходах. Сергей Целиков из агентства «Автостат» сообщил, что в июне ввоз китайских автомобилей с пробегом достиг рекорда в 12 271 единицу. По данным журнала «За рулём», водители проводят от трёх до четырёх недель в очередях на границе с Казахстаном, ожидая таможенной проверки.
В этих очередях находятся как автовозы с новыми машинами, так и владельцы подержанных автомобилей, приобретённых в Китае. Увеличенное время прохождения таможни влияет на размер платежей, зависящих от курса рубля. После пересечения границы водители сталкиваются с дополнительными задержками из-за очередей на АЗС.
Алексей Бармин, управляющий партнёр «Престиж-авто», рассказал радиостанции «Коммерсант FM», что некоторые автовозы не могут заправиться и останавливаются на дороге. В некоторых регионах может не быть дизеля, поэтому приходится привлекать дополнительные ресурсы для организации поставок. Это увеличивает сроки доставки с трёх-четырёх до пяти-шести недель.
Китайские власти ввели новые правила, усложняющие экспорт автомобилей. Теперь, если автомобиль зарегистрирован менее 180 дней назад, его можно вывезти только при наличии подтверждения от производителя о послепродажном обслуживании (After-Sales Service Confirmation). Без этого документа экспорт возможен только через шесть месяцев после регистрации.
Эти меры направлены на борьбу с недобросовестными продавцами, которые регистрировали новые автомобили как подержанные и сразу отправляли их за границу, чтобы получить льготы и повысить продажи.
Олег Моисеев, автомобильный эксперт и бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры», заявил, что доля импортных автомобилей на российском рынке невелика. Большинство китайских иномарок собираются в России, поэтому задержки поставок не повлияют на них.
Большинство деталей для сборки машин в России производятся внутри страны, а импортные компоненты составляют лишь небольшую часть. Это снижает зависимость от внешних поставок и позволяет поддерживать стабильность на рынке.
Моисеев также заявил, что задержки поставок не приведут к росту цен на китайские автомобили. Производители, собирающие машины в России, не пострадают от этих задержек, а импортёрам невыгодно поднимать цены при сниженном спросе.
В сегменте альтернативного ввоза ключевую роль играет курс рубля к иностранным валютам. У официально поставляемых машин зависимость от курса также есть, но производители хеджируют риски и имеют запас прочности.
На российском рынке представлено достаточно моделей автомобилей, и покупатели могут выбрать любую, даже если это потребует ожидания определённой комплектации или цвета. Эксперт подчеркнул, что автомобиль — это крупная покупка, и покупатели готовы подождать, чтобы получить именно то, что им нужно.
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