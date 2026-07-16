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Покупка автомобиля из Китая: сколько ждать и во сколько он обойдется

16 июля 2026 13:11 Экономика
Покупка автомобиля из Китая: сколько ждать и во сколько он обойдется

Фото: Александр Воложанин

Российские автодилеры отмечают увеличение сроков доставки китайских автомобилей с трёх-четырёх недель до полутора месяцев. Это касается как новых, так и подержанных машин. 360.ru выяснил, что стало причиной задержек, как они повлияют на цены и рынок.

Задержки из-за проблем с логистикой

Основная причина задержки — огромные очереди на пограничных переходах. Сергей Целиков из агентства «Автостат» сообщил, что в июне ввоз китайских автомобилей с пробегом достиг рекорда в 12 271 единицу. По данным журнала «За рулём», водители проводят от трёх до четырёх недель в очередях на границе с Казахстаном, ожидая таможенной проверки.

В этих очередях находятся как автовозы с новыми машинами, так и владельцы подержанных автомобилей, приобретённых в Китае. Увеличенное время прохождения таможни влияет на размер платежей, зависящих от курса рубля. После пересечения границы водители сталкиваются с дополнительными задержками из-за очередей на АЗС.

Алексей Бармин, управляющий партнёр «Престиж-авто», рассказал радиостанции «Коммерсант FM», что некоторые автовозы не могут заправиться и останавливаются на дороге. В некоторых регионах может не быть дизеля, поэтому приходится привлекать дополнительные ресурсы для организации поставок. Это увеличивает сроки доставки с трёх-четырёх до пяти-шести недель.

Сложности со стороны Китая

Китайские власти ввели новые правила, усложняющие экспорт автомобилей. Теперь, если автомобиль зарегистрирован менее 180 дней назад, его можно вывезти только при наличии подтверждения от производителя о послепродажном обслуживании (After-Sales Service Confirmation). Без этого документа экспорт возможен только через шесть месяцев после регистрации.

Эти меры направлены на борьбу с недобросовестными продавцами, которые регистрировали новые автомобили как подержанные и сразу отправляли их за границу, чтобы получить льготы и повысить продажи.

Влияние на рынок

Олег Моисеев, автомобильный эксперт и бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры», заявил, что доля импортных автомобилей на российском рынке невелика. Большинство китайских иномарок собираются в России, поэтому задержки поставок не повлияют на них.

Большинство деталей для сборки машин в России производятся внутри страны, а импортные компоненты составляют лишь небольшую часть. Это снижает зависимость от внешних поставок и позволяет поддерживать стабильность на рынке.

Цены на китайские автомобили

Моисеев также заявил, что задержки поставок не приведут к росту цен на китайские автомобили. Производители, собирающие машины в России, не пострадают от этих задержек, а импортёрам невыгодно поднимать цены при сниженном спросе.

В сегменте альтернативного ввоза ключевую роль играет курс рубля к иностранным валютам. У официально поставляемых машин зависимость от курса также есть, но производители хеджируют риски и имеют запас прочности.

На российском рынке представлено достаточно моделей автомобилей, и покупатели могут выбрать любую, даже если это потребует ожидания определённой комплектации или цвета. Эксперт подчеркнул, что автомобиль — это крупная покупка, и покупатели готовы подождать, чтобы получить именно то, что им нужно.

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Теги:
Автомобили Автопром Транспорт
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