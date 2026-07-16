Систему продажи топлива по QR-кодам в Нижегородской области пока не вводят

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В Нижегородской области пока не планируют внедрять систему заправки автомобилей по QR-кодам. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минэнерго.
Ранее глава региона Глеб Никитин сказал, что в Нижегородской области могут начать отпускать топливо по QR-кодам в условиях дефицита. Предполагается, что данная мера обеспечит более справедливое распределение топлива в условиях дефицита и гарантировать каждому водителю возможность заправить определенный объем бензина в установленный срок на конкретной АЗС.
Позже стало известно, что отпуск бензина по QR-кодам протестируют в округе, где есть АЗС «Лукойла». В каком конкретном — не сообщалось.
По данным на 16 июля, решения о запуске новой системы продажи бензина в регионе не приняты.
«Дата и территории для введения QR-кодов будут озвучены в зависимости от развития ситуации», — уточнили в профильном министерстве.
Накануне власти объявили о запуске интерактивной карты по наличию топлива на нижегородских заправках.
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