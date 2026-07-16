Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 июля 2026 18:47
Сварщикам предлагают зарплату до 246 тыс. рублей в Нижегородской области
16 июля 2026 17:42
Нижегородская прокуратура взыскивает ущерб бюджету на 1,2 млрд рублей
16 июля 2026 13:11
Покупка автомобиля из Китая: сколько ждать и во сколько он обойдется
16 июля 2026 12:50
Эксклюзив
Систему продажи топлива по QR-кодам в Нижегородской области пока не вводят
16 июля 2026 12:32
Для ветеранов СВО запустят новую программу поддержки
15 июля 2026 18:35
Более 30 предпринимателей приняли участие в круглом столе по кадровым вопросам в Ковернине
15 июля 2026 15:50
Городец и Заволжье снова включили в программу льготной семейной ипотеки
15 июля 2026 13:30
Продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин
15 июля 2026 12:50
Промкомплекс за 3,5 млрд рублей появится в ОЭЗ «Кулибин» на Бору
15 июля 2026 11:37
Эксклюзив
Бюджет Нижнего Новгорода вырастет еще на 19,2 млн рублей
Экономика

Сварщикам предлагают зарплату до 246 тыс. рублей в Нижегородской области

16 июля 2026 18:47 Экономика
Сварщикам предлагают зарплату до 246 тыс. рублей в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В июне в Нижегородской области увеличилось количество вакансий для специалистов, востребованных на промышленных предприятиях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года работодатели стали чаще искать сотрудников рабочих и инженерных специальностей, сообщили специалисты Авито Работы.

Самую заметную динамику продемонстрировали инженеры. Число вакансий для них за год выросло на 44%, а среднее предлагаемое работодателями вознаграждение составило 100 856 рублей в месяц.

Количество предложений для сварщиков увеличилось на 40%. При этом средняя предлагаемая зарплата достигла 246 020 рублей в месяц.

Также вырос спрос на аппаратчиков. За год число вакансий для представителей этой профессии увеличилось на 35%, а среднее зарплатное предложение составило 81 250 рублей в месяц.

Как отмечают аналитики, рост числа вакансий свидетельствует о сохраняющемся спросе на специалистов для промышленных предприятий региона. Инженерные и рабочие профессии остаются востребованными благодаря стабильной работе производственного сектора и потребности предприятий в квалифицированных кадрах.

В компании уточнили, что показатель предлагаемой оплаты труда рассчитан на основе средних значений зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях. Он может отличаться от фактической номинальной заработной платы, которая также включает премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде стала IT-отрасль. Средняя номинальная зарплата в этой сфере достигает 177 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты РИА Новости.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Работа Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2026 11:29
Нижегородцы рассказали, какую зарплату хотят получать летом
10 июля 2026 09:30
Нижегородцы мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей
03 июля 2026 10:09
Средняя зарплата в Нижегородской области превысила 83 000 рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных