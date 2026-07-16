Сварщикам предлагают зарплату до 246 тыс. рублей в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В июне в Нижегородской области увеличилось количество вакансий для специалистов, востребованных на промышленных предприятиях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года работодатели стали чаще искать сотрудников рабочих и инженерных специальностей, сообщили специалисты Авито Работы.

Самую заметную динамику продемонстрировали инженеры. Число вакансий для них за год выросло на 44%, а среднее предлагаемое работодателями вознаграждение составило 100 856 рублей в месяц.

Количество предложений для сварщиков увеличилось на 40%. При этом средняя предлагаемая зарплата достигла 246 020 рублей в месяц.

Также вырос спрос на аппаратчиков. За год число вакансий для представителей этой профессии увеличилось на 35%, а среднее зарплатное предложение составило 81 250 рублей в месяц.

Как отмечают аналитики, рост числа вакансий свидетельствует о сохраняющемся спросе на специалистов для промышленных предприятий региона. Инженерные и рабочие профессии остаются востребованными благодаря стабильной работе производственного сектора и потребности предприятий в квалифицированных кадрах.

В компании уточнили, что показатель предлагаемой оплаты труда рассчитан на основе средних значений зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях. Он может отличаться от фактической номинальной заработной платы, которая также включает премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде стала IT-отрасль. Средняя номинальная зарплата в этой сфере достигает 177 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты РИА Новости.