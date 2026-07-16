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Нижегородская прокуратура взыскивает ущерб бюджету на 1,2 млрд рублей

16 июля 2026 17:42 Экономика
Нижегородская прокуратура взыскивает ущерб бюджету на 1,2 млрд рублей

Прокуратура Нижегородской области с начала 2026 года добилась через суд взыскания 550 млн рублей ущерба, причиненного бюджетам различных уровней. Еще на 1,2 млрд рублей исковые требования остаются на рассмотрении судов, сообщили в надзорном ведомстве.

Одним из результатов судебной работы стало возмещение 132 млн рублей ущерба, причиненного незаконной банковской деятельностью. Кроме того, прокуратура взыскала 130 млн рублей с саморегулируемой организации.

Как уточнили в ведомстве, эти средства связаны с ущербом, нанесенным компанией, которую признали недобросовестным подрядчиком и банкротом. Организация сорвала строительство детского сада, спортивных объектов, а также работы по благоустройству.

Помимо этого, по решению суда с руководителя коммерческой организации взыскали 122 млн рублей неуплаченных налогов, добавили в прокуратуре.

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Теги:
Бюджет Деньги Прокуратура
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