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Спорт

Игрок нижегородского ХК "Торпедо" Филип Хольм признан лучшим защитником 11-й игровой недели чемпионата КХЛ

27 ноября 2018 09:32  [104] Спорт
Филип Хольм

Филип Хольм

Фото: ХК "Торпедо"

Игрок нижегородского ХК "Торпедо" Филип Хольм признан лучшим защитником 11-й игровой недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте клуба 26 ноября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", Хольм за минувшую неделю одержал вместе с клубом две гостевые победы и набрал 3 (2+1) очка.

Спортсмен отметился дублем в поединке против "Трактора", оба раза реализовав большинство. Также Хольм не закончил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), в его активе также восемь бросков по воротам.

Напомним также, что форвард нижегородского "Торпедо" Денис Паршин признан лучшим нападающим девятой игровой недели КХЛ.

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