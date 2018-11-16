Игрок нижегородского ХК "Торпедо" Филип Хольм признан лучшим защитником 11-й игровой недели чемпионата КХЛ Спорт

Филип Хольм Фото: ХК "Торпедо"

Игрок нижегородского ХК "Торпедо" Филип Хольм признан лучшим защитником 11-й игровой недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте клуба 26 ноября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", Хольм за минувшую неделю одержал вместе с клубом две гостевые победы и набрал 3 (2+1) очка.

Спортсмен отметился дублем в поединке против "Трактора", оба раза реализовав большинство. Также Хольм не закончил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), в его активе также восемь бросков по воротам.

Напомним также, что форвард нижегородского "Торпедо" Денис Паршин признан лучшим нападающим девятой игровой недели КХЛ.