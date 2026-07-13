Евгений Люлин: «„Химик“ уверенно удерживает лидерство в турнирной таблице» Спорт

Фото: пресс-служба ФК «Химик»

12 июля дзержинский ФК «Химик» в домашнем матче обыграл «Акрон-2» из Тольятти со счетом 2:0. Об этом в своем МАХ-канале написал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент ФК «Химик» Евгений Люлин.

«С первых минут обе команды сделали ставку на атаку — игра практически шла без центра поля. „Акрон-2“ выглядел очень активно, быстро работал с мячом и регулярно искал пути к нашим воротам. Несколько раз по-настоящему выручил наш вратарь, не позволив сопернику открыть счет. Но „Химику“ понадобилось время, чтобы найти свою игру», — рассказал Евгений Люлин.

«На 37-й минуте после атаки через фланг капитан команды Артем Широков точно замкнул передачу и вывел нашу команду вперед. Это был классический гол капитана в нужный момент. После перерыва темп не снизился. „Химик“ продолжил искать второй мяч, а „Акрон-2“ не собирался мириться с поражением. Команды по-прежнему играли открыто, поэтому опасные моменты возникали у обоих ворот», — отметил спикер регионального парламента.

«На 68-й минуте гости нарушили правила в своей штрафной площади, и пенальти уверенно реализовал Никита Абрамушкин, удвоив преимущество „Химика“. Конечно, неприятным осадком стало удаление нашего капитана Артема Широкова в концовке. Но, к счастью, на итоговом результате это не сказалось — ребята проявили характер и удержали победный счет», — написал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

«Эта победа позволяет „Химику“ уйти на двухнедельную летнюю паузу в статусе единоличного лидера турнирной таблицы. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже шесть очков, но впереди еще важная часть сезона. Следующий матч проведем 26 июля на выезде против „Динамо-Барнаул“. Уверен, после небольшой паузы команда продолжит борьбу за главную цель сезона», — заключил Евгений Люлин.