Первый чемпионат по шоудауну среди слепых нижегородцев прошел в Дзержинске Спорт

Фото: предоставлено Романом Кедром

В Дзержинске состоялся первый в истории нижегородского спорта областной чемпионат по шоудауну в личном зачете. Турнир прошел в Центре адаптивных видов спорта «Парус» при поддержке Федерации спорта слепых Нижегородской области, регионального министерства спорта и Центра инклюзивных технологий «Без ограничений», сообщает сайт pravda-nn.ru.

Шоудаун — это настольный вид спорта для незрячих и слабовидящих людей, который напоминает теннис. Участники используют специальный стол с высокими бортами, ракетки и мяч со звуковым наполнителем, а ориентируются во время игры на слух.

В чемпионате приняли участие 10 спортсменов — трое женщин и шестеро мужчин. Главным судьей стал руководитель спортивного направления Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Сергей Колесов, который стоял у истоков развития шоудауна в России с 2011 года.

Также он провёл мастер-класс для будущих нижегородских судей — студенток факультета адаптивной физической культуры и спорта университета имени Н. И. Лобачевского.

В мужском турнире выступили спортсмены из Нижнего Новгорода и Дзержинска. Представители Дзержинска впервые участвовали в соревнованиях такого уровня и показали достойный результат. Однако лучшие позиции вновь заняли воспитанники старшего тренера по шоудауну Алексея Балыкина.

Победителем стал Алдар Мушаев, второе место занял Алексей Балыкин, третьим стал Роман Кедр. Среди женщин первой стала Юлия Спириденкова.

Организаторы отмечают, что шоудаун дает возможность людям с инвалидностью по зрению играть на равных со зрячими спортсменами. Для этого зрячим участникам во время матчей закрывают глаза. В будущем в регионе планируют проводить инклюзивные турниры с участием всех желающих.

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