Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
14 июля 2026 12:35
Первый чемпионат по шоудауну среди слепых нижегородцев прошел в Дзержинске
14 июля 2026 12:04
Мамаду Майга объяснил, почему не считает ФК «НН» фаворитом Лиги PARI
13 июля 2026 17:47
Десять хоккеистов системы «Торпедо» начнут предсезонную подготовку в «Дизеле»
13 июля 2026 14:14
ФК «НН» подписал Артема Крутовских и Семена Фадеева и отправил их в аренду
13 июля 2026 10:39
Нижегородское «Торпедо» подарило именные джерси Бузовой и группе Uma2rman
13 июля 2026 10:29
Евгений Люлин: «„Химик“ уверенно удерживает лидерство в турнирной таблице»
13 июля 2026 09:26
ФК «Нижний Новгород» обыграл «Ротор» в первом матче сезона
12 июля 2026 11:43
Глеб Никитин о ФК «Нижний Новгород»: «Мы сделали все, чтобы сохранить команду»
11 июля 2026 14:21
«Пари НН» вернул прежнее название и сменил учредителя
11 июля 2026 12:31
«Пари НН» подписал двух игроков на три года
Спорт

Первый чемпионат по шоудауну среди слепых нижегородцев прошел в Дзержинске

14 июля 2026 12:35 Спорт
Первый чемпионат по шоудауну среди слепых нижегородцев прошел в Дзержинске

Фото: предоставлено Романом Кедром

В Дзержинске состоялся первый в истории нижегородского спорта областной чемпионат по шоудауну в личном зачете. Турнир прошел в Центре адаптивных видов спорта «Парус» при поддержке Федерации спорта слепых Нижегородской области, регионального министерства спорта и Центра инклюзивных технологий «Без ограничений», сообщает сайт pravda-nn.ru.

Шоудаун — это настольный вид спорта для незрячих и слабовидящих людей, который напоминает теннис. Участники используют специальный стол с высокими бортами, ракетки и мяч со звуковым наполнителем, а ориентируются во время игры на слух.

В чемпионате приняли участие 10 спортсменов — трое женщин и шестеро мужчин. Главным судьей стал руководитель спортивного направления Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Сергей Колесов, который стоял у истоков развития шоудауна в России с 2011 года.

Также он провёл мастер-класс для будущих нижегородских судей — студенток факультета адаптивной физической культуры и спорта университета имени Н. И. Лобачевского.

В мужском турнире выступили спортсмены из Нижнего Новгорода и Дзержинска. Представители Дзержинска впервые участвовали в соревнованиях такого уровня и показали достойный результат. Однако лучшие позиции вновь заняли воспитанники старшего тренера по шоудауну Алексея Балыкина.

Победителем стал Алдар Мушаев, второе место занял Алексей Балыкин, третьим стал Роман Кедр. Среди женщин первой стала Юлия Спириденкова.

Организаторы отмечают, что шоудаун дает возможность людям с инвалидностью по зрению играть на равных со зрячими спортсменами. Для этого зрячим участникам во время матчей закрывают глаза. В будущем в регионе планируют проводить инклюзивные турниры с участием всех желающих.

Ранее сообщалось, что спортивный клуб площадью более 1,4 тысячи квадратных метров построят в Сормове.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвалиды Соревнования Спорт
Поделиться:
Новости по теме
12 июля 2026 11:43
Глеб Никитин о ФК «Нижний Новгород»: «Мы сделали все, чтобы сохранить команду»
10 июля 2026 14:29
Нижегородский ХК «Старт» может перейти в Высшую лигу из-за финансовых проблем
07 июля 2026 18:29
Нижегородцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных