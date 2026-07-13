ФК «Нижний Новгород» обыграл «Ротор» в первом матче сезона Спорт

Фото: ФК «Нижний Новгород»

ФК «Нижний Новгород» начал сезон Лиги PARI с победы над волгоградским «Ротором». Встреча завершилась со счетом 4:2

Счет был открыт на 31-й минуте. Артем Соколов головой замкнул подачу Глеба Шильникова с левого фланга. На 33-й минуте нижегородцы увеличили преимущество: отличился Глеб Пополитов — 2:0.

«Ротор» отыгрался еще до перерыва. На 41-й минуте Эммерсон сократил разницу, а на 45-й минуте сравнял счет. Тем не менее хозяева ушли на перерыв, ведя в счете. На 45+3-й минуте Вячеслав Грулев реализовал пенальти — 3:2.

Во втором тайме опасных моментов стало меньше. На 82-й минуте четвертый мяч забил Станислав Лапинский.

После первого тура «Нижний Новгород» набрал три очка и занимает второе место в таблице.

В следующем туре нижегородцы сыграют с «КАМАЗом» 19 июля.

Напомним, накануне матча команда вернула историческое название, также в клубе произошла смена учредителя.

Ранее сообщалось, что колумбийский защитник Хуан Кастильо расторг контракт с ФК «НН».