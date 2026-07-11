«Пари НН» вернул прежнее название и сменил учредителя Спорт

Фото: Александр Воложанин

ФК «Пари НН» объявил о возвращении к историческому названию. Об этом сообщили в клубе.

С сезона 2026/2027 команда вновь будет выступать как ФК «Нижний Новгород» — под этим именем она играла с 2018 по 2022 год.

О возможном переименовании стало известно в начале июля. Тогда сообщалось, что букмекер сохранит статус титульного спонсора, однако его название исчезнет из нейминга команды.

Теперь клуб официально подтвердил смену названия и поблагодарил букмекерскую компанию PARI за вклад в развитие и реализованные совместные проекты. Компания продолжит сотрудничество с командой в статусе партнера.

Одновременно в клубе произошла смена учредителя. Новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов. Соглашение подписали сам инвестор, генеральный директор АНО ЦУРС Максим Гафуров и генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Виталий Карасев.

При этом субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается. Регион, как уточняется, сосредоточится на развитии детско-юношеского футбола, поддержке бесплатных школ и секций, а также проведении турниров.

Генеральным партнером клуба стала группа компаний «НИЖФАРМ». В число официальных и стратегических партнеров также вошли Wildberries, «Совкомбанк», Repik Active, PARI и группа компаний «Нижегородец». В клубе рассчитывают, что поддержка партнеров поможет решать задачи первой команды и реализовывать долгосрочные инфраструктурные проекты, включая развитие Академии.

Максим Гафуров отметил, что в российском профессиональном футболе лишь несколько клубов существуют за счет частных инвестиций, и назвал приход инвестора своевременным шагом. По его словам, у сторон есть общее понимание значимости клуба для региона и целей, к которым он должен стремиться.

Виталий Карасев подчеркнул, что появление новых инвесторов — важный этап развития, связанный не только с текущими результатами, но и с долгосрочным будущим команды.

В клубе также добавили, что команда продолжает подготовку к старту сезона в Лиге PARI. Руководству и тренерскому штабу при поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность состава и провести активную трансферную кампанию.

Добавим, что ранее букмекерская компания PARI прекратила сотрудничество с хоккейным клубом «Торпедо», а также не стала продлевать партнерство с нижегородским баскетбольным клубом.