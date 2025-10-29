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Глеб Никитин о ФК «Нижний Новгород»: «Мы сделали все, чтобы сохранить команду»

12 июля 2026 11:43 Спорт
Глеб Никитин о ФК «Нижний Новгород»: «Мы сделали все, чтобы сохранить команду»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал изменения в футбольном клубе, о которых стало известно накануне. Напомним, что команда вернула историческое название «Нижний Новгород», а новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов.

«В непростой экономической ситуации мы сделали все, чтобы сохранить команду. Это значимое событие для регионального спорта», — заявил Никитин.

Он отметил, что в течение нескольких месяцев правительство региона совместно с ЦУРС вело переговоры о будущем клуба и поиске инвестора, разделяющего ценности региона.

Глава региона сообщил, что благодаря работе тренерского штаба, руководства клуба и поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность и основу состава, а также провести достойную трансферную кампанию перед стартом нового сезона Лиги PARI.

При этом, подчеркнул губернатор, приоритетом для правительства Нижегородской области остается развитие детско-юношеского футбола. По его словам, бесплатные футбольные школы и секции продолжат работу, а доступность спорта для детей остается ключевой задачей региональных властей.

Напомним, что в завершившемся сезоне нижегородская команда заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ и напрямую покинула элитный дивизион, отправившись в Первую лигу. Комментируя случившееся, глава региона сказал: «Наверное, это своевременно».

Сразу после вылета команды из РПЛ в букмекерской компании PARI заверили, что переименовывать ФК не планируется.

О целях команды на предстоящий сезон ранее высказался главный тренер Вадим Гаранин. Он сказал, что план — вернуться в РПЛ.

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Теги:
Глеб Никитин ФК Нижний Новгород Футбол
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