ФК «НН» подписал Артема Крутовских и Семена Фадеева и отправил их в аренду Спорт

Фото: ФК «Нижний Новгород»

Артем Крутовских и Семен Фадеев стали игроками футбольного клуба «Нижний Новгород». С обоими подписаны контракты на три года, сообщили в пресс-службе клуба.

Ближайший сезон они проведут в аренде. Футболисты отправятся в ивановский «Текстильщик».

Крутовских 19 лет, он играет на позиции центрального защитника и вызывается в сборную России U21. До перехода в «НН» Артем выступал за «Спартак-2» и песчанокопскую «Чайку». В сезоне 2025/2026 он провел 30 матчей во всех турнирах.

Голкипер Семен Фадеев по итогам минувшего сезона стал рекордсменом Лиги PARI по числу сыгранных встреч. Вратарь отстоял все 34 матча «Чайки» из 34 возможных. До этого он также выступал за «Спартак-2».

«Парни, приветствуем вас в городе двух „Н“! Желаем успешно провести ближайший сезон!» — говорится в обращении клуба.

Ранее сообщалось, что ФК «НН» одержал победу над «Ротором» со счетом 4:2 в первом матче сезона.