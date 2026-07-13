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Десять хоккеистов системы «Торпедо» начнут предсезонную подготовку в «Дизеле»

13 июля 2026 17:47 Спорт
Десять хоккеистов системы «Торпедо» начнут предсезонную подготовку в «Дизеле»

Фото: ХК «Дизель»

Клуб-партнер «Торпедо» — пензенский «Дизель» — объявил состав на предсезонные сборы. Подготовку к новому сезону в составе команды начнут сразу 10 хоккеистов системы нижегородского клуба.

В Пензу командированы вратарь Дмитрий Дагестанский, защитники Александр Дрягилев, Егор Никитин, Александр Пелевин и Александр Яценко, а также нападающие Руслан Газизов, Артём Мисников, Тимур Муханов, Кирилл Свищёв и Матвей Уткин.

Всего в предсезонном сборе «Дизеля» примут участие 36 игроков — 4 вратаря, 12 защитников и 20 нападающих.

Команда соберется 15 июля, после чего хоккеисты пройдут углубленное медицинское обследование и приступят к тренировочному процессу.

Первые контрольные матчи пензенский клуб проведет 6 и 7 августа на выезде против команд из Рязани и Тамбова. Затем «Дизель» сыграет дома с тамбовчанами 16 августа и саратовским «Кристаллом» 18 августа. Завершится подготовка участием в Кубке Дизеля, который пройдет с 26 по 28 августа.

Само «Торпедо» выйдет из отпуска 1 августа. Уже 5 августа нижегородцы отправятся на предсезонный сбор.

В августе подопечные Алексея Исакова проведут три контрольных матча — против московского «Динамо», ярославского «Локомотива» и столичного «Спартака». Затем команда сыграет на Кубке мэра Москвы, а 5 сентября стартует в новом сезоне КХЛ гостевым матчем против «Спартака».

Ранее стало известно, что нападающие Глеб Чесноков и Макар Ополинский останутся в системе «Торпедо», но сезон 2026/2027 проведут в «Дизеле» по контрактам ВХЛ. Их двусторонние контракты были расторгнуты из-за особенностей заявочного процесса.

При этом нижегородцы продолжит следить за их развитием и сохранит право вернуть игроков по двусторонним соглашениям до 25 января 2027 года.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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