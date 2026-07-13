Нижегородское «Торпедо» подарило именные джерси Бузовой и группе Uma2rman Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» пополнилось сразу тремя звездными именами. 11 июля на VK Fest (0+) форвард команды Матвей Поляков подарил игровые джерси певице Ольге Бузовой, а также братьям Кристовским из группы Uma2rman.

Бузова призналась, что название «Торпедо» и клубные цвета ей близки.

На подаренной форме указаны ее фамилия и номер 86 — по году рождения артистки.

«Спасибо большое. Мне подходит название вашей команды, потому что, во-первых, мне нравятся цвета: сине-бело-красный. Во-вторых, я торпеда, а еще пушка-бомба-петарда. Успехов вам», — сказала Бузова.

При этом не обошлось без курьеза: артистка по ошибке назвала хоккеистов футболистами.

С участниками Uma2rman клуб встречается уже не впервые. Ранее у музыкантов уже были джерси прежней версии.

Сергей Кристовский сам является воспитанником «Торпедо». Он отметил, что и сейчас выходит на лед именно в джерси нижегородского клуба.

Теперь у братьев есть форма с обновленным логотипом «Торпедо», где указаны их фамилии и номера 71 и 88.

Кроме того, во время общения с журналистами на фестивале Владимир признался, что не прочь посетить матч нижегородцев на новой «Volga Арене» после ее открытия, хотя следит за хоккеем не так пристально, как брат.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» расторгло контракт с Богданом Конюшковым.