Прокуратура внесла представление главе администрации Сергача Нижегородской области из-за не включённого в реестры жилого дома Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление главе администрации Сергача Нижегородской области из-за не включённого в реестры жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 27 ноября 2018 года.

Согласно информации, прокуратура области проверила информацию СМИ о жилом доме в г.Сергаче, который не был включен в реестры федерального, областного или мунциипального имущества. Установлено, что ордера на квартиры в 12-квартирном жилом доме, построенном в 1974 году, выдавались в 1975 – 1993 годах исполкомом Сергачского городского совета депутатов трудящихся, а также городской администрацией. "После этого и до настоящего времени жилой дом в реестры федерального, областного или мунциипального имущества не включен, обслуживается жителями самостоятельно: произведен ремонт крыши, выполнена новая электрическая проводка, подведены сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Заключены договоры на поставку электрической энергии, воды, газа", - говорится в сообщении.



Отмечается, что жители дома обращались в администрацию города с заявлениями о принятии мер к оформлению имущественных прав на жилой дом, но никаких мер в связи с этим принято не было.

По факту незаконного бездействия прокуратура внесла представление в в адрес главы администрации Сергача.