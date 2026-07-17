Нижегородцам рассказали, как искусство помогает сохранить психическое здоровье Общество

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Творческие занятия и участие в культурной жизни могут положительно влиять на психическое состояние человека, помогать сохранять эмоциональное равновесие и повышать качество жизни. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в 2026 году в журнале Nature Reviews Psychology.

Эксперты изучили современные исследования о влиянии разных направлений искусства — музыки, танца, театра, литературы, изобразительного искусства и других видов творческой активности — на психологическое благополучие человека.

Эти данные легли в основу рекомендаций, подготовленных специалистами ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». В своей работе они опирались на материалы Института биологии старения и медицины здорового долголетия, действующего на базе клиники превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского.

Специалисты отмечают, что особую роль творческая активность может играть в профилактике состояний, которые не всегда сразу заметны, но способны постепенно ухудшать качество жизни. Среди них — хронический стресс, повышенная тревожность, эмоциональное истощение, снижение когнитивных возможностей и уменьшение социальной активности.

При этом подход к выбору творческих занятий должен быть индивидуальным. Для одних людей положительный эффект могут давать посещение музеев, выставок, чтение книг или прослушивание музыки, а для других — самостоятельное творчество: рисование, пение, танцы или участие в коллективных проектах.

Наиболее выраженный результат, по мнению специалистов, достигается тогда, когда выбранная деятельность действительно интересна человеку и соответствует его возможностям.

Медики напоминают, что искусство не является заменой профессиональной медицинской помощи. Если у человека есть психические расстройства, творческие практики могут применяться только как дополнительный инструмент в рамках комплексного подхода к лечению и с учетом рекомендаций специалистов.

Тем не менее, регулярное приобщение к прекрасному, участие в культурных событиях и творческое самовыражение уже сегодня могут стать неотъемлемой частью здорового образа жизни, помогая сохранять ясность ума, эмоциональную стабильность и высокое качество жизни.

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