Синоптики пообещали нижегородцам теплые выходные без дождей Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные, 18 и 19 июля, ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. По данным сервиса «Яндекс Погода», наиболее жарким днем станет воскресенье.

В субботу днем воздух прогреется до +24 градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду и безоблачное небо.

В воскресенье утром температура составит около +22 градусов, а днем повысится до +27. В первой половине дня и вечером сохранится солнечная погода, при этом днем ожидается непродолжительная облачность.

Ранее нижегородский онколог развеяла мифы о загаре.

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