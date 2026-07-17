Синоптики пообещали нижегородцам теплые выходные без дождей

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В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные, 18 и 19 июля, ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. По данным сервиса «Яндекс Погода», наиболее жарким днем станет воскресенье.
В субботу днем воздух прогреется до +24 градусов. Синоптики прогнозируют ясную погоду и безоблачное небо.
В воскресенье утром температура составит около +22 градусов, а днем повысится до +27. В первой половине дня и вечером сохранится солнечная погода, при этом днем ожидается непродолжительная облачность.
Ранее нижегородский онколог развеяла мифы о загаре.
Также сообщалось, что на этой неделе Роспотребнадзор признал безопасными 12 пляжей.
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