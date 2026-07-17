Нижегородцев предупредили о временных перебоях в телевещании 20 июля

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20 июля в Нижнем Новгороде и районах области ожидаются кратковременные перерывы в трансляции эфирных телерадиопрограмм. Ограничения будут связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях региона.
Работы пройдут на РТС «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров» с 01:00 до 10:00 по московскому времени. В этот период возможна приостановка вещания 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, входящих в пакеты РТРС-1 и РТРС-2.
Также у жителей региона могут временно пропасть некоторые FM-радиостанции и аналоговые телеканалы. Кроме того, первый мультиплекс цифрового телевидения по всей области будет выходить в федеральной версии — без региональных вставок. Возможны и перебои в вещании «Радио Образ».
Как сообщили специалисты, все временные отключения заранее согласованы с вещателями. Они связаны с профилактикой оборудования на объектах связи.
Если после окончания работ телевизор или приставка не найдут сигнал автоматически, пользователям советуют перезагрузить оборудование и заново выполнить поиск каналов. Это может помочь устранить возможные сбои и восстановить вещание.
Ранее сообщалось, что нижегородка не смогла добиться удаления спорного сюжета «Кстати» (16+) и компенсации в 2 млн рублей с телекомпании «Сети-НН».
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