Несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за матча за Суперкубок 18 июля Общество

Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Нижнего Новгорода из-за проведения матча (6+) за Суперкубок России на стадионе «Совкомбанк Арена».

Ограничения будут действовать 18 июля, сообщили в администрации города.

Проехать с 00:01 до 23:00 будет нельзя на участках Волжской набережной — от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, а также на улице Совнаркомовской — от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

Также ограничения введут на улице Бетанкура. Они затронут участок от Волжской набережной до улицы Самаркандской и участок от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной.

Водителей просят заранее убрать автомобили за пределы зон ограничений. Машины, оставленные на этих участках, будут принудительно перемещаться.

Ранее сообщалось, что в день матча в Нижнем Новгороде также продлят работу метрополитена и усилят движение наземного общественного транспорта.