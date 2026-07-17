Несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за матча за Суперкубок 18 июля

Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Нижнего Новгорода из-за проведения матча (6+) за Суперкубок России на стадионе «Совкомбанк Арена».
Ограничения будут действовать 18 июля, сообщили в администрации города.
Проехать с 00:01 до 23:00 будет нельзя на участках Волжской набережной — от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, а также на улице Совнаркомовской — от Волжской набережной до улицы Самаркандской.
Также ограничения введут на улице Бетанкура. Они затронут участок от Волжской набережной до улицы Самаркандской и участок от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в направлении Волжской набережной.
Водителей просят заранее убрать автомобили за пределы зон ограничений. Машины, оставленные на этих участках, будут принудительно перемещаться.
Ранее сообщалось, что в день матча в Нижнем Новгороде также продлят работу метрополитена и усилят движение наземного общественного транспорта.
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