Волонтеры Эн+: энергия добрых дел Общество

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

17 июля отмечается День корпоративного волонтёрства. Обеспечивать города теплом и светом — ответственная работа, но для многих в Эн+ этого мало: они находят время менять жизнь вокруг к лучшему. Энергетики доказывают это собственным примером, активно участвуя в корпоративном волонтёрском движении. Помимо ежедневной работы в одной из самых ответственных отраслей, специалисты компании Эн+ находят время для социальных инициатив.

«День корпоративного волонтёрства в России — это признание ценности нашей добровольческой деятельности и того реального, измеримого вклада, который бизнес вносит в развитие общественных инициатив. На предприятиях «Эн+ Тепло Волга» работают люди с активной гражданской позицией, которые помимо своей основной деятельности в очень важной, непростой технологической сфере энергетики участвуют в общественных инициативах регионального и городского масштаба.

Корпоративные волонтеры проводят экологические акции, помогают семьям с детьми, участвуют в донорских проектах, поддерживают подшефные инклюзивные организации, делятся теплотой своих сердец с подопечными", — отметил генеральный директор компании Михаил Ефимов.

Особое место в сердцах волонтеров занимает работа с детьми, нуждающимися в поддержке. Несколько лет сотрудники энергохолдинга посещают слабовидящих ребят, помогая им подготовиться к новому учебному году, занимаются с детьми с особенностями развития, вместе изготавливая новогодние игрушки.

«Волонтёрство для меня — это очень важная часть моей жизни. Мне важно помочь, быть причастным к тому, чтобы людям вокруг было хорошо. Для меня это отдушина в нашей трудной, серьёзной работе — побыть немного больше, чем профессионалом, побыть человеком, отдать часть себя. Я был Дедом Морозом в рамках корпоративного проекта „Новогодний марафон“, приезжал к детишкам из многодетных и малообеспеченных семей. Взрослые и малыши делились своим теплом, благодарили, и я это тепло стараюсь поддерживать внутри постоянно», — рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы «Теплосети», корпоративный волонтер Эн+ Иван Лобов. Он занимается волонтёрством уже 20 лет.

Командный дух корпоративных волонтеров Эн+ не остался незамеченными. В 2024 году энергетики дважды были удостоены высоких наград в сфере добровольческого движения: команда победила в городском конкурсе «Добро в Нижнем» и была признана «Лучшей корпорацией добра» на региональном уровне. А в декабре 2025 года волонтер Эн+, инженер «Генерации тепла» Алена Рыжова получила персональную Благодарность главы города Нижнего Новгорода «За значимый вклад в развитие добровольчества».

«День корпоративного волонтёрства в Нижнем Новгороде объединяет всё больше людей. Это возможность сказать спасибо сотрудникам самых разных компаний: от промышленных гигантов до небольших фирм, которые находят время и силы помогать жителям нашего города. В 2021 году глава города Юрий Шалабаев поддержал создание Молодёжного совета специалистов предприятий и организаций. Мы видим, что молодые сотрудники хотят менять город к лучшему, и волонтёрство стало одним из главных направлений их работы. Ребята показывают отличный пример того, как можно совмещать профессиональные задачи с реальной помощью городу», — подчеркнул директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.

Недавно администрация города утвердила конкретный перечень мер поддержки для волонтерских объединений. «Теперь у нас есть чёткий механизм помощи тем компаниям и советам, которые вкладывают свои силы в развитие города. Вместе мы делаем наш любимый Нижний Новгород городом, которым гордимся», — добавил руководитель департамента социальных коммуникаций и молодежной политики.

Корпоративные волонтеры, прочно интегрированные в региональные и городские события, принимают активное участие в масштабных проектах, меняющих облик городов: от высадки саженцев деревьев и выпуска мальков ценных пород рыб в реки до организации мероприятий по уборке берегов водных объектов. Одной из самых масштабных инициатив стала экологическая акция «360». С каждым годом к инициативе по уборке берегов рек и озер присоединяется всё больше жителей города. В прошлом году волонтеры Эн+ поставили национальный и мировой рекорды по количеству участников. Одновременно на уборку берегов от Иркутска до Нижнего Новгорода вышли более 3,5 тысяч человек.

Наряду с масштабными проектами, корпоративные волонтеры Эн+ организуют локальные мероприятия с большим эффектом. Инженер «Генерации тепла» Алёна Рыжова вместе с коллегами-волонтерами реализовала проект по созданию креативного пространства для молодежи Автозаводского района — «Бункер мечтателей». На средства грантового конкурса Эн+ «Вдохновляй и действуй» волонтеры отремонтировали помещение и закупили мебель.

Выиграв грант главы города «Молодой Нижний», Алёна организовала проект «Молодые лидеры Автозаводского района». Теперь портреты 38 талантливых и активных ребят украшают одну из основных транспортных артерий города — проспект Молодёжный.

«Благодаря корпоративному волонтёрству я поняла, что мои возможности безграничны, — делится Алёна Рыжова. — Очень приятно работать в компании, где работодатель поддерживает и крупные социальные проекты, и твои личные амбиции, и дает возможность реализоваться в своих проектах на пользу обществу. Волонтёрство дает колоссальный заряд энергии, новые знакомства с такими же инициативными людьми, и главное — понимание того, что мир действительно можно сделать чуточку лучше. И мы это доказываем каждый день».

Корпоративное волонтёрство стало важной частью культуры компании Эн+. Это объединяет коллектив, создает возможности для проявления социальной инициативы и вдохновляет окружающих на добрые дела. Именно такие проекты показывают: ответственность бизнеса не заканчивается на генерации и обеспечении электроэнергией и теплом. Она продолжается в заботе о городе, его жителях и будущем, которое создаётся совместными усилиями.

Справка: Программа «Помогать просто» направлена на развитие волонтёрства в компаниях Эн+ и РУСАЛ. Это обязательная часть корпоративной культуры для более чем 4000 сотрудников. Программа даёт возможность присоединяться к волонтёрской деятельности в разных форматах: участвовать и помогать в организации городских экологических и благотворительных событий, системно работать с детьми в детских домах, реализовывать собственные инициативы в рамках конкурса мини-грантов «Вдохновляй и действуй», участвовать в донорских акциях.