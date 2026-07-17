Врач Кузьменко дал советы дачникам, как не получить инфаркт на грядке Общество

Фото: Александр Воложанин

Летний дачный сезон — это время, когда многие горожане уезжают за город, чтобы насладиться свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты и собрать урожай. Однако именно в этот период медики фиксируют рост случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди дачников. Почему так происходит и как защитить себя и своих близких?

Врач-терапевт Филипп Кузьменко объяснил в разговоре с 360.ru, что главная проблема не в том, что дачники игнорируют опасные симптомы, а в том, что они годами не заботятся о своём здоровье. Инсульт или инфаркт, которые могут привести к смерти, — это кульминация многолетнего процесса.

По словам специалиста, основная причина роста кардиологических рисков летом — не столько физическая нагрузка, сколько погодные условия. Резкие перепады температуры, будь то жара или холод, могут стать триггером для тех, у кого есть предрасположенность к заболеваниям.

Как защитить себя от жары

Хотя экстремальные температуры могут быть опасны, это не повод отказываться от работы на даче. Главное — подходить к делу с умом. Филипп Кузьменко рекомендует регулярно контролировать основные показатели здоровья: артериальное давление, уровень холестерина и общее самочувствие. Это поможет вовремя заметить отклонения и обратиться за медицинской помощью.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Каждый дачник должен помнить: если состояние внезапно ухудшилось, это может быть опасно. Особенно если вы чувствуете сильную слабость, не можете встать и идти, испытываете резкую боль в груди, нехватку воздуха, головную боль или теряете сознание. В таких случаях нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, не пытаясь справиться с проблемой самостоятельно.

Ошибки, которые допускают дачники

Пожилые люди особенно подвержены риску, но и молодые дачники могут совершить ошибки, которые приведут к проблемам со здоровьем. Вот самые распространённые из них:

Пропуск лекарств. Многие считают, что нужно принимать таблетки только тогда, когда давление или другие показатели сильно отклоняются от нормы. Однако это неправильно: лекарства от давления нужно принимать регулярно, даже если вы чувствуете себя хорошо. Это поможет поддерживать постоянный уровень препарата в крови и предотвратит скачки давления. Неправильная физическая нагрузка. Многие дачники работают в неудобных позах, а потом пытаются облегчить боль в спине с помощью обезболивающих. Но это не выход. Нужно заниматься лечебной физкультурой и не поднимать тяжести без подготовки, советует врач.

Вызов скорой помощи

Если вы почувствовали себя плохо на даче, важно действовать быстро и правильно. Номер для вызова скорой помощи — 103 (с любого телефона). Если не удаётся дозвониться, используйте 112.

Назовите точный адрес (название СНТ и номер участка).

Укажите ориентиры (магазин, заправка, вывеска).

Кратко опишите симптомы и жалобы.

Если вызываете помощь для другого человека, опишите его состояние (например: упал, тяжело дышит, находится без сознания).

Защитите своих близких

Если ваши пожилые родственники часто проводят время на даче, важно позаботиться об их безопасности. Установите специальную тревожную кнопку, обеспечьте их надёжным телефоном со стабильной связью и договоритесь о регулярном общении. Это поможет вам быть уверенными, что в случае необходимости вы сможете быстро прийти на помощь.

«Обследуйте их заранее, убедитесь, что у них есть запас необходимых препаратов, и напомните, что таблетки надо пить строго по графику, а не по настроению», — советует Кузьменко.

Помните, что забота о здоровье — это не только профилактика, но и своевременное реагирование на любые изменения в самочувствии.