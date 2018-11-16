Нижегородский центр по борьбе со СПИД занял второе место в номинации "Живи и твори" во всероссийском конкурсе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский центр по борьбе со СПИД занял второе место в номинации "Живи и твори" во ежегодном конкурсе "Лучший СПИД-центр", проводимый министерством здравоохранения Российской Федерации. Об этом сообщает региональный минздрав 27 ноября 2018 года.



Согласно информации, награждение в конкурсе проводится по шести номинациям: "Живи и твори", "Касается каждого", "Свежий взгляд", "Знать, чтобы жить", "Зона риска", "Предупрежден – значит вооружен". Каждая из номинаций соответствует конкретному направлению деятельности: работа с группами риска, информационные компании в средствах массовой информации, образовательные проекты.

По результатам конкурса Нижегородский центр по борьбе со СПИД занял II место в номинации "Живи и твори!", попав, таким образом, в число лучших медицинских организаций России, борющихся с ВИЧ и инфекционными заболеваниями.

"Это высокая оценка ежедневной работы специалистов центра и хороший стимул для дальнейшего развития", - сказал главный врач "НОЦ СПИД" Соломон Апоян.