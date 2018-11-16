И. о. главы Дзержинска Нижегородской области Иван Носков оценил работу МФЦ Общество

Фото: администрация Дзержинска

Исполняющий обязанности главы администрации Дзержинска Иван Носков оценил работу "Многофункционального центра и городского архива" (МФЦ) в ходе объезда городских территорий 27 ноября 2018 года.

Он проверил, как организована работа окон для приема и выдачи документов, оценил условия труда и уровень заработной платы сотрудников центра, график работы специалистов и соблюдение трудового законодательства.

По словам директора МФЦ Юлии Абызовой, с 2014 года количество оказываемых в центре услуг увеличилось почти в три раза. "В настоящее время в МФЦ жители города могут получить 210 услуг, в том числе 84 федеральных, 50 региональных и 76 муниципальных услуг", - пояснила она.

Обратиться в МФЦ жители могут через портал Госуслуги либо по телефону: 39-47-70.

Юлия Абызова также ознакомила Ивана Носкова с работой учреждения по линии городского архива. В настоящий момент продолжается оцифровка архивных документов – отсканировано уже порядка 50 тысяч листов. На эти цели из городского бюджета было выделено 5 миллионов рублей.

"МФЦ Дзержинска – один из лучших центров, которые я видел. Работают все 50 окон, оказывается свыше 200 услуг. Я поговорил с жителями – ни одного отрицательного отзыва не услышал. Это то, чем стоит гордиться и ставить в пример. Если бы все так работали, как у нас работает МФЦ, думаю, нерешенных вопросов в городе было гораздо меньше", - заявил Иван Носков по итогам объезда.

Напомним, ранее, в рамках рабочей поездки в Дзержинск руководитель комитета по делам архивов области Борис Пудалов отметил, что "интеграция муниципального архива в МФЦ в Дзержинске - это уникальный опыт, который нужно изучить и при необходимости рекомендовать к внедрению в других муниципалитетах".