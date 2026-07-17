Мэр Нижнего Новгорода простоял час в очереди на АЗС Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев посетил одну из городских АЗС, чтобы оценить работу муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений, которые помогают организовывать движение автомобилей во время дежурств на заправках.

17 июля добровольцы работают на сетевых АЗС уже девятый день. За это время к дежурствам привлекли порядка двух тысяч сотрудников администрации города и специалистов подведомственных организаций.

Во время визита на заправку на Гребном канале Шалабаев прошел весь процесс как обычный автомобилист. По его словам, 16 июля около 20:00 на АЗС образовалась очередь примерно из 15−20 машин. Однако обслуживание временно приостановили из-за слива топлива из бензовоза. Технический перерыв продолжался около получаса, после чего станция вновь начала обслуживать клиентов.

В это время дежурившие на заправке сотрудники администрации направляли автомобили к свободным колонкам и помогали распределять транспортный поток. Среди них был начальник отдела инженерной инфраструктуры администрации Нижегородского района Ярослав Кузнецов.

По словам главы города, на заправку автомобиля в общей сложности ушел примерно час, однако основную часть этого времени заняло ожидание завершения технических работ.

«Как только он уехал, очередь начала быстро сокращаться. Передо мной стояли навскидку около 20 машин. Они очень быстро заправились, как и я следом за ними», — написал в соцсетях мэр.

Он добавил, что очереди на городских АЗС пока сохраняются, однако их размер зависит от конкретной заправки.

Как и почему волонтеры помогают нижегородцам на автозаправках, читайте в большом материале НИА «Нижний Новгород».