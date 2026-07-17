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Схема движения транспорта на перекрестке Кстово — Ольгино в районе торгового центра «Мега» изменится с 20 июля. Это связано с началом строительства кольцевой развязки на автомобильной дороге «Восточный подъезд к Нижнему Новгороду от автодороги М-7 «Волга», сообщили в ГУАД региона.
На время работ существующий перекресток будет закрыт для движения.
Для автомобилей, следующих из Кстова в сторону Ольгина и ТЦ «Мега», проезд организуют через действующий светофорный объект с левым поворотом. При движении в обратном направлении — из Ольгина в Кстово — водителям необходимо будет воспользоваться тем же светофорным объектом, выполнив правый поворот.
При этом схема движения по основным направлениям останется без изменений. Из Нижнего Новгорода в сторону Кстова и Ольгина движение будет осуществляться по одной полосе. В направлении из Кстова в Нижний сохранятся две полосы, а из Ольгина в сторону областного центра — одна полоса.
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