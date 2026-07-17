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Общество

Схему движения на перекрестке Кстово — Ольгино у «Меги» изменят с 20 июля

17 июля 2026 16:11 Общество
Схему движения на перекрестке Кстово — Ольгино у «Меги» изменят с 20 июля

Фото: ГУАД Нижегородской области

Схема движения транспорта на перекрестке Кстово — Ольгино в районе торгового центра «Мега» изменится с 20 июля. Это связано с началом строительства кольцевой развязки на автомобильной дороге «Восточный подъезд к Нижнему Новгороду от автодороги М-7 «Волга», сообщили в ГУАД региона.

На время работ существующий перекресток будет закрыт для движения.

Для автомобилей, следующих из Кстова в сторону Ольгина и ТЦ «Мега», проезд организуют через действующий светофорный объект с левым поворотом. При движении в обратном направлении — из Ольгина в Кстово — водителям необходимо будет воспользоваться тем же светофорным объектом, выполнив правый поворот.

При этом схема движения по основным направлениям останется без изменений. Из Нижнего Новгорода в сторону Кстова и Ольгина движение будет осуществляться по одной полосе. В направлении из Кстова в Нижний сохранятся две полосы, а из Ольгина в сторону областного центра — одна полоса.

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Теги:
ГУАД Дороги Транспортные ограничения
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