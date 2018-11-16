Пьяного водителя из Шарангского района, допустившего гибель своего ребенка, приговорили к трем года лишения свободы Происшествия

Пьяного водителя из Шарангского района, допустившего гибель своего ребенка, приговорили к трем года лишения свободы.

Шарангский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя, по вине которого погиб его малолетний ребенок 2012 года рождения.

Напомним, ДТП произошло в августе этого года, 38-летний нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ 219410 съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП погиб шестилетний мальчик, находившийся на заднем сидении автомобиля в детском кресле, ремнем безопасности ребёнок пристегнут не был.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у виновного еще одного малолетнего ребенка и возмещение морального вреда потерпевшей - матери погибшего ребенка, которая в судебном заседании просила прекратить уголовное дело за примирением сторон.

Однако суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.