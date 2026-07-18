Борского предпринимателя осудили за гибель рабочего при ремонте судна Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Борском районе суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, в июле 2025 года во время судоремонтных работ на территории одного из заводов рабочий упал со строительных лесов. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе расследования следователи установили, что предприниматель допустил потерпевшего к выполнению работ без соответствующей подготовки и не обеспечил безопасные средства для выполнения работ на высоте, нарушив требования трудового законодательства. По версии следствия, именно это привело к гибели рабочего.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предпринимателю назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.