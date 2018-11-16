Коммерческие маршруты могут продлить до п. Афонино Нижегородской области Общество

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Коммерческие маршруты могут продлить до п. Афонино Нижегородской области. Соответствующее поручение минтрансу дал глава региона Глеб Никитин в ходе личного приёма граждан 27 ноября 2018 года.

На приеме жители рассказали о том, что вынуждены пользоваться межмуниципальным транспортом для поездок в Нижний Новгород, что создаёт серьёзные неудобства. Глеб Никитин пообещал проработать вопрос о возвращении коммерческих маршрутов в поселок.

Также обсуждался вопрос о включении посёлка Афонино в городскую черту Нижнего Новгорода.

"Необходимо тщательно проработать этот вопрос с участием администрации Нижнего Новгорода и Кстовского района. Жители должны понимать, что включение посёлка в состав города не позволит одномоментно решить социальные проблемы. Работа по их решению должна вестись вне зависимости от административной принадлежности. При этом мы понимаем, что расширение агломерации вполне логично, поэтому обязательно проведём проработку вопроса", - ответил Глеб Никитин.

Всего в ходе приема было рассмотрено семь вопросов. Часть из них касалась выделения материальной помощи, в том числе на улучшение жилищных условий.

Также жители отметили низкую обеспеченность посёлка социальной инфраструктурой. По их словам, рядом с границей Нижнего Новгорода ведётся активное жилищное строительство. Между тем, в поселковой медицинской амбулатории нет персонала для оказания медпомощи. Глеб Никитин поручил главе МСУ Афонинского сельсовета Игорю Саулину проработать вопрос о привлечении специалиста в медицинскую амбулаторию.

"Недопустимо подходить формально к этой важнейшей теме. Если у вас есть средства в бюджете поселения, вы должны обеспечить для специалиста привлекательные условия труда. Нельзя бесконечно ссылаться на какие-то внешние обстоятельства, общаясь с жителями. При необходимости главы должны лично заниматься поиском кадров", - отметил Глеб Никитин.