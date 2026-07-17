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Общество

Нижегородские дети отдохнули в краснодарском лагере вместо «Артека»

17 июля 2026 09:59 Общество
Нижегородские дети отдохнули в краснодарском лагере вместо Артека

Фото: Александр Воложанин

Последние 14 нижегородских школьников, которые после изменений в программе отдыха продолжили смену в Анапе, 16 июля вернулись домой. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

Напомним, дети изначально отдыхали в международном детском центре «Артек». Всего по региональной квоте в смене должны были принять участие 29 школьников из Нижегородской области. Еще шесть детей отправились в лагерь по коммерческим и тематическим путевкам.

Однако после приостановки приема детей в летние лагеря Крыма до 1 сентября дальнейшую программу отдыха для каждого ребенка пришлось скорректировать.

В результате 20 школьников организованно вернулись в Нижний Новгород, одного ребенка передали родственникам, а 14 по согласованию с родителями перевели в лагерь в Анапе, где они завершили смену.

«Коллеги из Краснодарского края предложили места в своих лагерях для тех, кто вынужден был раньше времени уехать из „Артека“. И 14 нижегородских детей по решению родителей были доставлены в лагерь „Вита“ и продолжили отдыхать на черноморском побережье», — рассказал Пучков.

16 июля все дети вернулись домой.

Ранее нижегородцам объяснили, как оформить вычет за отдых ребенка в лагере.

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Теги:
Дети Детские лагеря Михаил Пучков
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