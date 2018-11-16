ДТС завершили ремонт на повреждённом участке сети в мкрн Западный Дзержинска Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дзержинские тепловые сети завершили ремонтные работы на повреждённом участке сети в мкрн Западный Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс", в который входит ДТС.

Согласно информации, повреждение на участке распределительной тепловой сети было устранено вечером 27 ноября. Подача теплоносителя отключенным объектам была возобновлена в 18:45.

Напомним, утечка теплоносителя на участке распределительной тепловой сети была обнаружена утром 27 ноября. Для проведения ремонта было отключено теплоснабжение 23 жилых домов и четырёх объектов социальной сферы (две школы и два детских сада) от ЦТП №31 и №32.