Сотрудник саровского "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в Нижегородской области подозревается в вымогательстве взятки в 1 млн рублей Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудник саровского "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в Нижегородской области подозревается в вымогательстве взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 28 ноября 2018 года.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего инженера по надзору за строительством отдела строительного контроля Департамента капитального строительства ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ". Он является подозреваемым по п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным взятки, совершённой с вымогательством, в крупном размере)

По версии следствия, 21 ноября подозреваемый потребовал 1 млн рублей у заместителя директора по производству ОП "Саров" АО "Электрон" (инжиниринговая компании в составе ядерного оружейного комплекса Госкорпорации по атомной энергии "Росатом"), угрожая отказаться подписывать акты выполненных работ за октябрь-ноябрь 2018 года. Отмечается, что работы проводились в рамках Государственного контракта по реконструкции и техническому перевооружению систем физической защиты объектов ядерного центра.

27 ноября в офисе обособленного подразделения ОП "Саров" АО "Электрон" обвиняемый получил указанную взятку. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.