Последние новости рубрики Происшествия
28 ноября 2018 12:32  [152] Сотрудник саровского "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в Нижегородской области подозревается в вымогательстве взятки в 1 млн рублей
28 ноября 2018 10:43  [841] Иномарка сбила 14-летнюю девочку на переходе в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 27 ноября
28 ноября 2018 09:19  [107] Пилорама на площади 400 кв. метров горела в г. Кулебаки Нижегородской области 27 ноября
28 ноября 2018 09:07  [962] Маршрутка насмерть сбила пешехода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 27 ноября
27 ноября 2018 19:29  [1106] Дело возбудили в отношении сотрудников инспекции, знавших, что подростки убили мужчину в Выксе
27 ноября 2018 17:09  [216] Пьяного водителя из Шарангского района, допустившего гибель своего ребенка, приговорили к трем года лишения свободы
27 ноября 2018 14:20  [309] Уголовное дело расследуется в Нижегородской области по факту избиения до смерти двумя школьниками пенсионера в Выксе
27 ноября 2018 11:28  [249] Водитель фуры погиб из-за опрокидывания в кювет в Богородском районе Нижегородской области 26 ноября
27 ноября 2018 10:17  [226] Пенсионер погиб на пожаре из-за электрооборудования в Уренском районе Нижегородской области 26 ноября
27 ноября 2018 09:40  [287] Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажке на ул. Фруктовая в Нижнем Новгороде 26 ноября
Происшествия

Сотрудник саровского "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в Нижегородской области подозревается в вымогательстве взятки в 1 млн рублей

28 ноября 2018 12:32  [152] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудник саровского "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в Нижегородской области подозревается в вымогательстве взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 28 ноября 2018 года.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего инженера по надзору за строительством отдела строительного контроля Департамента капитального строительства ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ". Он является подозреваемым по п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным взятки, совершённой с вымогательством, в крупном размере)

По версии следствия, 21 ноября подозреваемый потребовал 1 млн рублей у заместителя директора по производству ОП "Саров" АО "Электрон" (инжиниринговая компании в составе ядерного оружейного комплекса Госкорпорации по атомной энергии "Росатом"), угрожая отказаться подписывать акты выполненных работ за октябрь-ноябрь 2018 года. Отмечается, что работы проводились в рамках Государственного контракта по реконструкции и техническому перевооружению систем физической защиты объектов ядерного центра.

27 ноября в офисе обособленного подразделения ОП "Саров" АО "Электрон" обвиняемый получил указанную взятку. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph