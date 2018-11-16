Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2018 15:19  [64] Детский сад в нижегородском ЖК "Зенит" начнет работу с 10 декабря
28 ноября 2018 14:55  [66] Более 17 тысяч нижегородских абонентов "Ростелекома" воспользовались услугой "Переезд" в 2018 году
28 ноября 2018 14:50  [487] Карантин по бешенству объявлен в г.о. Выкса Нижегородской области после выявления заболевания у щенка
28 ноября 2018 14:30  [83] "Проект "Команда правительства" Нижегородской области номинирован на "Премию Рунета"
28 ноября 2018 14:20  [82] Около 900 жителей Дзержинска Нижегородской области посетили новый планетарий за первый месяц его работы
28 ноября 2018 14:06  [78] Компания "Т Плюс" реконструировала теплотрассу по ул. Петрищева в Дзержинске
28 ноября 2018 12:19  [158] Еще одна "сверка часов": Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района Нижнего Новгорода 5 декабря
28 ноября 2018 12:03  [127] Глеб Никитин поручил усилить работу по газификации деревень Сысоевка и Ушаково в Нижегородской области
28 ноября 2018 11:53  [858] "Государство выделило дополнительные средства на поддержку материнства и детства", - Наталья Назарова
28 ноября 2018 11:25  [189] Первым оператором АСОП в Нижегородской области стал "Ситикард"
Общество

Около 900 жителей Дзержинска Нижегородской области посетили новый планетарий за первый месяц его работы

28 ноября 2018 14:20  [82] Общество

Около 900 жителей Дзержинска Нижегородской области посетили цифровой планетарий за первый месяц его работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 28 ноября 2018 года.

Согласно информации, с 25 октября планетарий посетили почти 900 человек, в основном, это учащиеся образовательных учреждений города в возрасте от семи до 14 лет. Кроме того, в рамках фестиваля науки "Элементарно" в планетарии побывали семьи с детьми, молодежь, пенсионеры.

Занятия и сеансы в планетарии проходят бесплатно для организованных школьных групп. Занятия проводятся со вторника по пятницу, начало сеансов - в 10.00, 12.00, 14.30. Также один раз в месяц проводятся гостевые дни - свободное посещение для всех желающих.

В настоящее время в программу дзержинского планетария входят: программа "7+7+5", которая включает в себя семиминутный полнокупольный фильм "Свет" и фильм "Путешествие к центру Млечного пути", а также большой полнокупольный фильм "От Земли до Вселенной" продолжительностью 30 минут.

Также в пресс-релизе сообщается, что в декабре-январе в планетарии будут выпущены два новых фильма, в том числе полнокупольная программа для детей четырёх-шести лет.

Напомним, цифровой купольный планетарий открылся в Дзержинске 25 октября 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph