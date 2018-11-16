Около 900 жителей Дзержинска Нижегородской области посетили новый планетарий за первый месяц его работы

Около 900 жителей Дзержинска Нижегородской области посетили цифровой планетарий за первый месяц его работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 28 ноября 2018 года.
Согласно информации, с 25 октября планетарий посетили почти 900 человек, в основном, это учащиеся образовательных учреждений города в возрасте от семи до 14 лет. Кроме того, в рамках фестиваля науки "Элементарно" в планетарии побывали семьи с детьми, молодежь, пенсионеры.
Занятия и сеансы в планетарии проходят бесплатно для организованных школьных групп. Занятия проводятся со вторника по пятницу, начало сеансов - в 10.00, 12.00, 14.30. Также один раз в месяц проводятся гостевые дни - свободное посещение для всех желающих.
В настоящее время в программу дзержинского планетария входят: программа "7+7+5", которая включает в себя семиминутный полнокупольный фильм "Свет" и фильм "Путешествие к центру Млечного пути", а также большой полнокупольный фильм "От Земли до Вселенной" продолжительностью 30 минут.
Также в пресс-релизе сообщается, что в декабре-январе в планетарии будут выпущены два новых фильма, в том числе полнокупольная программа для детей четырёх-шести лет.
Напомним, цифровой купольный планетарий открылся в Дзержинске 25 октября 2018 года.
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