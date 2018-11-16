Цена на дизельное топливо в Нижегородской области за год выросла на 17% Экономика

Цены на дизельное топливо в Нижегородской области выросли на два рубля за вторую половину ноября. Как сообщил на пресс-конференции руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович, в период с 13 по 27 ноября этого года стоимость дизельного топлива выросла на 4,6%.



Речь идет о цене в 45,5 руб. вместо прежних 43,5 руб. за литр. "Дизель прыгнул на два рубля. Но если мы посмотрим на статистику — мы увидим, что дизель всегда это делает, причем в одно и то же время. Прогноз на минусовые температуры приближается. Соответственно, нам поставщики говорят, что это зимний дизель, который содержит в себе керосин, а он дороже, чем традиционная соляра", - пояснил руководитель ведомства.

За год, по сравнению с ноябрем 2017 года, дизель подорожал на 17,2%.

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 за названный период остались неизменными. Однако в сравнении с ноябрем 2017 года, выросли на 9,8% и 9,1% соответственно.



Михаил Теодорович подчеркнул, что у независимых АЗС прибыль с одного проданного литра составляет три-четыре рубля. В случае, если бизнес станет невыгодным, есть риск, что такая категория участников будет попросту уходить с рынка. Это может спровоцировать ситуацию, когда труднодоступные территории без сетевых АЗС останутся без заправок.