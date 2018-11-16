Последние новости рубрики Экономика
28 ноября 2018 16:31  [408] Цена на дизельное топливо в Нижегородской области за год выросла на 17%
28 ноября 2018 12:59  [1060] Одиннадцать московских трамвайных вагонов доставили в Нижний Новгород
28 ноября 2018 10:21  [161] "Вне зависимости от цен на нефть, соцобязательства государства представлены в бюджете в полном объёме", - Вадим Булавинов
26 ноября 2018 16:19  [1956] Нижегородский губернатор Глеб Никитин и МРСК хотят развивать проект "умные сети" на территории области
26 ноября 2018 16:05  [300] Нижегородская администрация составила график погашения долгов МП "Нижегородэлектротранс" перед "ТНС энерго НН"
25 ноября 2018 13:19  [145] Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился с начала 2018 года на 7,2%
25 ноября 2018 10:27  [1701] Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности Нижегородской области вырос на 3,6% с начала 2018 года
24 ноября 2018 14:09  [1514] Предприятия пищевой промышленности Нижегородской области в январе-октябре выпустили продукции на 88,5 млрд рублей
24 ноября 2018 10:56  [1364] Средние цены на картофель и капусту снизились в Нижегородской области
23 ноября 2018 17:26  [418] Рабочая группа по проекту бюджета Дзержинска намерена запросить у администрации дополнительные сведения
Экономика

Цена на дизельное топливо в Нижегородской области за год выросла на 17%

28 ноября 2018 16:31  [408] Экономика

Цены на дизельное топливо в Нижегородской области выросли на два рубля за вторую половину ноября. Как сообщил на пресс-конференции руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович, в период с 13 по 27 ноября этого года стоимость дизельного топлива выросла на 4,6%.

Речь идет о цене в 45,5 руб. вместо прежних 43,5 руб. за литр. "Дизель прыгнул на два рубля. Но если мы посмотрим на статистику — мы увидим, что дизель всегда это делает, причем в одно и то же время. Прогноз на минусовые температуры приближается. Соответственно, нам поставщики говорят, что это зимний дизель, который содержит в себе керосин, а он дороже, чем традиционная соляра", - пояснил руководитель ведомства.

За год, по сравнению с ноябрем 2017 года, дизель подорожал на 17,2%.

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 за названный период остались неизменными. Однако в сравнении с ноябрем 2017 года, выросли на 9,8% и 9,1% соответственно.

Михаил Теодорович подчеркнул, что у независимых АЗС прибыль с одного проданного литра составляет три-четыре рубля. В случае, если бизнес станет невыгодным, есть риск, что такая категория участников будет попросту уходить с рынка. Это может спровоцировать ситуацию, когда труднодоступные территории без сетевых АЗС останутся без заправок.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph