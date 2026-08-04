Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
04 августа 2026 14:34
Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года
04 августа 2026 13:35
«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Нижегородской области
04 августа 2026 12:09
Аптечная корзина подешевела на 0,5% в Нижнем Новгороде
04 августа 2026 10:29
Нижегородцы начнут оплачивать покупки по единому QR-коду
04 августа 2026 09:58
ФАС заинтересовалась ценами на бензин в Нижегородской области
03 августа 2026 17:52
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по работе в Платформе обратной связи
03 августа 2026 15:03
16 фальшивых купюр и монету нашли в Нижегородской области
03 августа 2026 14:48
Новые тарифы на газ в Нижегородской области: что изменится с октября
03 августа 2026 12:23
ВТБ: объем продаж кредитов наличными в России вырос на 64%
03 августа 2026 10:27
Нижегородцы смогут прожить без дохода в среднем 4,4 месяца
Экономика

Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года

04 августа 2026 14:34 Экономика
Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции во втором квартале 2026 года изменили модель поведения на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом. Аналитики брокера ВТБ связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.

Ключевая тенденция второго квартала — концентрация спроса на «голубых фишках». Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди топ-10 самых популярных бумаг пришлось на первую тройку — ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.

Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, отмечает: «Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания. При этом концентрация покупок в „голубых фишках“ — это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных