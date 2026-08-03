Новые тарифы на газ в Нижегородской области: что изменится с октября Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Плановое повышение стоимости природного газа предстоит в Нижегородской области этой осенью. Региональная служба по тарифам утвердила новые розничные цены, которые начнут действовать с 1 октября 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Он устанавливает тарифы на природный газ для населения на период до 1 марта 2029 года.

Повышение будет проходить поэтапно. Первые изменения вступят в силу с 1 октября 2026 года, затем тарифы вновь проиндексируют с 1 июля 2027 года и с 1 июля 2028 года.

Стоимость газа будет зависеть от целей его использования, а также от того, установлен ли у потребителя индивидуальный прибор учета.

Для приготовления пищи и нагрева воды:

при наличии счетчика:

9 252,33 рубля за тысячу кубометров — с 1 октября 2026 года;

9 463,29 рубля — с 1 июля 2027 года;

9 617,25 рубля — с 1 июля 2028 года;

без счетчика:

9 641,77 рубля — с 1 октября 2026 года;

9 861,61 рубля — с 1 июля 2027 года;

10 022,05 рубля с 1 июля 2028 года.

Для домов с газовым отоплением (в пределах социальной нормы площади):

8 370,05 рубля за тысячу кубометров — с 1 октября 2026 года;

8 560,90 рубля— с 1 июля 2027 года;

8 700,18 рубля — с 1 июля 2028 года.

При потреблении газа сверх социальной нормы или его использовании на другие цели тариф составит:

9 257,56 рубля — с 1 октября 2026 года;

9 468,64 рубля — с 1 июля 2027 года;

9 622,69 рубля — с 1 июля 2028 года.

Отдельные тарифы утверждены для многоквартирных домов, где газ используется для отопления и (или) выработки электроэнергии с помощью общедомовых котельных или другого оборудования. Они распространяются на дома с годовым потреблением до 10 тысяч кубометров, от 10 до 100 тысяч кубометров и свыше 100 тысяч кубометров.

Для всех категорий установлены одинаковые цены:

9 252,33 рубля — с 1 октября 2026 года;

9 463,29 рубля — с 1 июля 2027 года;

9 617,25 рубля — с 1 июля 2028 года.

При этом действующие меры социальной поддержки по оплате газа для населения сохранятся.

Ранее сообщалось, что пробные топки в Нижнем Новгороде начнутся уже 1 сентября.