Новые тарифы на газ в Нижегородской области: что изменится с октября

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Плановое повышение стоимости природного газа предстоит в Нижегородской области этой осенью. Региональная служба по тарифам утвердила новые розничные цены, которые начнут действовать с 1 октября 2026 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Он устанавливает тарифы на природный газ для населения на период до 1 марта 2029 года.
Повышение будет проходить поэтапно. Первые изменения вступят в силу с 1 октября 2026 года, затем тарифы вновь проиндексируют с 1 июля 2027 года и с 1 июля 2028 года.
Стоимость газа будет зависеть от целей его использования, а также от того, установлен ли у потребителя индивидуальный прибор учета.
при наличии счетчика:
без счетчика:
Отдельные тарифы утверждены для многоквартирных домов, где газ используется для отопления и (или) выработки электроэнергии с помощью общедомовых котельных или другого оборудования. Они распространяются на дома с годовым потреблением до 10 тысяч кубометров, от 10 до 100 тысяч кубометров и свыше 100 тысяч кубометров.
При этом действующие меры социальной поддержки по оплате газа для населения сохранятся.
Ранее сообщалось, что пробные топки в Нижнем Новгороде начнутся уже 1 сентября.
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