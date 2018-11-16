Последние новости рубрики Общество
29 ноября 2018 06:05  [51] Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области в ночное время
28 ноября 2018 20:13  [584] Нижний сегодня: главные события дня
28 ноября 2018 19:37  [135] Нижегородский губернатор Глеб Никитин выступил на открытии Рождественских чтений
28 ноября 2018 19:10  [717] Суд запретил Сокольскому молочному заводу в Нижегородской области выпускать продукцию из-за антисанитарии
28 ноября 2018 18:36  [766] Первый центр волонтеров старшего поколения открылся в Нижнем Новгороде
28 ноября 2018 18:09  [126] Информационная система "Наш Нижний" объединила 100 домоуправляющих компаний
28 ноября 2018 17:32  [824] Депутаты ЗС НО определили ряд мер для усовершенствования закона о поддержке многодетных семей
28 ноября 2018 16:15  [1163] Ещё 14 радиотелевизионных станций в Нижегородской области подключились к трансляции второго мультиплекса
28 ноября 2018 16:03  [128] Благоустройство "Зелёного парка" в Павлове Нижегородской области завершено в рамках федпроекта
28 ноября 2018 15:19  [156] Детский сад в нижегородском ЖК "Зенит" начнет работу с 10 декабря
Общество

Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области в ночное время

29 ноября 2018 06:05  [51] Общество

Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области в ночное время. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" со ссылкой на Гидрометцентр.

В период с 29 ноября по 1 декабря на погодные условия Нижегородской области будет оказывать влияние антициклон. Прогнозируется морозная с незначительной облачностью погода. Без осадков.

Температура воздуха при преобладающем северо-западном умеренном ветре ночью -10…-14°, при прояснениях до -15…-18°. В дневные часы -5…-8°.

Что касается первого дня зимы, 1 декабря преобладающий фон -7…-10°. Осторожно: на дорогах сохранятся местами снежный накат и гололедица.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph