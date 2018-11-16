Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области в ночное время Общество

Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области в ночное время. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" со ссылкой на Гидрометцентр.

В период с 29 ноября по 1 декабря на погодные условия Нижегородской области будет оказывать влияние антициклон. Прогнозируется морозная с незначительной облачностью погода. Без осадков.

Температура воздуха при преобладающем северо-западном умеренном ветре ночью -10…-14°, при прояснениях до -15…-18°. В дневные часы -5…-8°.

Что касается первого дня зимы, 1 декабря преобладающий фон -7…-10°. Осторожно: на дорогах сохранятся местами снежный накат и гололедица.