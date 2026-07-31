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Общество

236 молодых офицеров выпустились из Нижегородской академии МВД

31 июля 2026 17:56 Общество
236 молодых офицеров выпустились из Нижегородской академии МВД

Фото: Нижегородская академия МВД

Сегодня, 31 июля, состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Нижегородской академии МВД России. Мероприятие прошло на территории кремля у мемориального комплекса «Вечный огонь».

Дипломы о высшем образовании получили 236 выпускников, из которых 23 завершили обучение с отличием. Молодые офицеры будут проходить службу в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделениях предварительного следствия по делам в сфере экономической деятельности, а также в службе участковых уполномоченных полиции.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Половников, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Паньшин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, а также представители правоохранительных и надзорных органов региона.

Сергей Половников поздравил выпускников с окончанием обучения, отметив, что профессия офицера полиции требует высокой ответственности, готовности принимать сложные решения и служить обществу.

«Уверен, что ваш профессионализм, стойкость и умение работать в команде позволят вам успешно справиться с любыми вызовами», — добавил замглавы региона.

Начальник Нижегородской академии МВД России генерал-майор полиции Константин Плясов поздравил молодых офицеров с получением высшего образования, призвал их с честью носить звание выпускника академии и зачитал поздравление заместителя министра внутренних дел РФ, генерал-полковника полиции Владимира Кубышко.

В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин. Он обратился к выпускникам с напутственными словами, призвав их быть защитниками и патриотами России.

Торжественная церемония завершилась ритуалом прощания молодых офицеров со знаменем академии, возложением цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и прохождением выпускников торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестра.

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Теги:
МВД Образование
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