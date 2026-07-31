Нижегородцев предупредили о брызгах краски в окрестностях телебашни Общество

Фото: Кира Мишина

Пешеходы могут испачкаться в краске рядом с телебашней в Нижнем Новгороде, предупредили в филиале РТРС.

С 3 августа по 30 сентября будут выполняться работы по обновлению телебашни. В случае ухудшения погоды сроки могут измениться.

При сильном ветре частицы защитного покрытия и краски могут разлететься по окрестностям (улицы Белинского, Костина, Пушкина, Тимирязева, Крупской, Кулибина, Студеная, Новая, Короленко, Средной рынок).

Водителей просят парковаться подальше от башни во избежание порчи автомобилей. Также рекомендуется избегать пеших прогулок вблизи башни до окончания работ.

Напомним, в связи с заменой турникетов с 29 июля на станции «Московская» в нижегородском метро будет поэтапно меняться схема прохода пассажиров.