Герои России смогут бесплатно получить землю под ИЖС в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Депутаты нижегородского Заксобрания приняли закон, который расширяет возможности бесплатного предоставления земельных участков Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы.

Теперь они смогут получить участок не только для ведения личного подсобного хозяйства, но и для индивидуального жилищного строительства. Изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Для этой категории граждан предусмотрен упрощенный порядок предоставления земли. Герои смогут самостоятельно выбрать населенный пункт, где хотят получить участок, и обратиться с заявлением о его формировании без участия в жеребьевке.

Минимальный размер участка составит 20 соток в границах городских населенных пунктов и 40 соток — в сельской местности и на землях других категорий.

Изменения коснулись и выдающихся спортсменов. Для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, которые родились или постоянно проживают в Нижегородской области, максимальный размер бесплатного участка под ИЖС увеличили с 15 до 30 соток.

По словам зампреда ЗСНО Алексея Антонова, новые меры станут дополнительной поддержкой для Героев России, а увеличение площади участков для спортсменов — признанием их заслуг перед государством и регионом, а также стимулом для дальнейшего развития спортивного потенциала области.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин велел создать «земельный банк» для многодетных и участников СВО.