ИИ поможет нижегородскому бизнесу быстрее обрабатывать обращения клиентов

Фото:
МТС расширила возможности сервиса МТС Optimus, добавив функцию обмена аудиозаписями телефонных разговоров, их расшифровками и краткими пересказами.
Новый инструмент позволит нижегородским предпринимателям удобнее отслеживать историю общения с клиентами и передавать коллегам результаты переговоров.
Сервис использует ИИ для записи звонков, создания текстовой расшифровки и автоматического краткого резюме разговора. Это помогает сотрудникам быстрее обмениваться информацией, а руководителям — оперативнее получать сведения о рабочих процессах без необходимости прослушивать длительные записи.
Доступ к звонкам предоставляется только по запросу. Для этого сотруднику отправляют ссылку из веб-версии сервиса, после чего он сам решает, открыть доступ или отказаться. Если согласие получено, новые звонки будут отображаться в веб-версии. При необходимости доступ можно отключить в любой момент.
По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, использование искусственного интеллекта позволяет за считаные секунды подготовить структурированное саммари разговора вместо длительного прослушивания записи. При этом доступ к записям остается под контролем самого сотрудника и предоставляется только с его согласия.
В Нижегородской области сервис наиболее востребован среди представителей малого бизнеса и самозанятых. Чаще всего его используют компании, работающие в сфере продаж, консалтинга, сервисных и выездных услуг.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+