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Общество

ИИ поможет нижегородскому бизнесу быстрее обрабатывать обращения клиентов

31 июля 2026 15:05 Общество
ИИ поможет нижегородскому бизнесу быстрее обрабатывать обращения клиентов

Фото: Александр Воложанин

МТС расширила возможности сервиса МТС Optimus, добавив функцию обмена аудиозаписями телефонных разговоров, их расшифровками и краткими пересказами.

Новый инструмент позволит нижегородским предпринимателям удобнее отслеживать историю общения с клиентами и передавать коллегам результаты переговоров.

Сервис использует ИИ для записи звонков, создания текстовой расшифровки и автоматического краткого резюме разговора. Это помогает сотрудникам быстрее обмениваться информацией, а руководителям — оперативнее получать сведения о рабочих процессах без необходимости прослушивать длительные записи.

Доступ к звонкам предоставляется только по запросу. Для этого сотруднику отправляют ссылку из веб-версии сервиса, после чего он сам решает, открыть доступ или отказаться. Если согласие получено, новые звонки будут отображаться в веб-версии. При необходимости доступ можно отключить в любой момент.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, использование искусственного интеллекта позволяет за считаные секунды подготовить структурированное саммари разговора вместо длительного прослушивания записи. При этом доступ к записям остается под контролем самого сотрудника и предоставляется только с его согласия.

В Нижегородской области сервис наиболее востребован среди представителей малого бизнеса и самозанятых. Чаще всего его используют компании, работающие в сфере продаж, консалтинга, сервисных и выездных услуг.

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Теги:
ИИ МТС
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