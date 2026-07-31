Более 300 безбилетников поймали в нижегородских автобусах в июле Общество

Фото: Александр Воложанин

В июле специалисты Центра развития транспортных систем выявили 375 случаев нарушений правил оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ЦРТС.

Так, за месяц было составлено 335 протоколов за безбилетный проезд. Еще 40 пассажиров привлекли к ответственности за использование чужих льготных транспортных карт.

Часть нарушителей уже погасила штрафы. На данный момент оплачено 197 постановлений на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Ранее в Нижегородской области планировали значительно увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Согласно проекту поправок, размер штрафа может вырасти в пять раз и составить до 5000 рублей.