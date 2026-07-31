Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2026 13:15
Более 300 безбилетников поймали в нижегородских автобусах в июле
31 июля 2026 12:44
Герои России смогут бесплатно получить землю под ИЖС в Нижегородской области
31 июля 2026 12:30
Три здания возле ОКН снесут на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде
31 июля 2026 12:18
49 участников СВО завершили обучение по программе «Герои. Нижегородская область»
31 июля 2026 12:03
Маршрут нижегородского трамвая №2 сократят из-за ограничений на Ильинке
31 июля 2026 11:45
Центр «ГосСтарт» завершил образовательную программу «Ключевые компетенции в работе с персоналом»
31 июля 2026 11:39
49 нижегородцев заразились боррелиозом после укусов клещей с начала года
31 июля 2026 11:03
ИИ-агенты идут в цеха: какие задачи им готова поручить промышленность
31 июля 2026 10:42
Эксклюзив
Шесть нижегородских гостиниц начали заселять гостей по QR-коду
31 июля 2026 10:37
Безопасность в тупике: экспертный взгляд на проблему «детского» транспорта
Общество

Более 300 безбилетников поймали в нижегородских автобусах в июле

31 июля 2026 13:15 Общество
Более 300 безбилетников поймали в нижегородских автобусах в июле

Фото: Александр Воложанин

В июле специалисты Центра развития транспортных систем выявили 375 случаев нарушений правил оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ЦРТС.

Так, за месяц было составлено 335 протоколов за безбилетный проезд. Еще 40 пассажиров привлекли к ответственности за использование чужих льготных транспортных карт.

Часть нарушителей уже погасила штрафы. На данный момент оплачено 197 постановлений на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Ранее в Нижегородской области планировали значительно увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Согласно проекту поправок, размер штрафа может вырасти в пять раз и составить до 5000 рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт ЦРТС Штраф
Поделиться:
Новости по теме
30 июля 2026 10:49
Эксклюзив
Заксобрание одобрило введение штрафов за нарушения в сфере оборота вейпов
19 июля 2026 16:15
Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижегородской области
17 июля 2026 17:10
Штрафы за брошенные электросамокаты предложили ввести в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных