Кстовчанам начали возвращать переплату за ОСАГО после пересмотра тарифов Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Кстова начали получать компенсации после пересмотра тарифов ОСАГО. Страховые компании приступили к корректировке стоимости полисов

Напомним, проблема появилась после объединения Кстовского округа с Нижним Новгородом. Тогда при оформлении ОСАГО для местных автомобилистов начали применять городской коэффициент 1,56 вместо прежних 1,16 для Кстова и 1 — для остальных населенных пунктов округа.

Это вызвало волну обращений со стороны жителей. Они попросили власти разобраться в ситуации, после чего региональный минфин направил запросы в Банк России. В министерстве отмечали, что после изменения административного статуса условия эксплуатации автомобилей не изменились, а значит, причин для увеличения цены полисов нет.

Губернатор Глеб Никитин поддержал позицию жителей, подчеркнув, что изменение административного статуса территории не должно автоматически вести к подорожанию ОСАГО. После этого глава региона обратился в Волго-Вятское главное управление Банка России.

В результате страховщики договорились при расчете ОСАГО учитывать фактический уровень риска для автомобилистов из Кстовского района. Предполагалось, что такой подход позволит сохранить для них прежнюю стоимость полисов

Так, в компании «Ренессанс страхование» сообщили, что продолжают корректировать стоимость полисов для автомобилистов из Кстова и Кстовского округа. Следующий этап пересмотра пройдет 5 августа

Если уже оформленный полис, по оценке страховщика, оказался существенно дороже, чем должен был стоить по обновленным принципам расчета, клиенту вернут разницу. Для этого обращаться в компанию не потребуется — она сама свяжется с автовладельцем.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области девять человек пойдут под суд за серию фиктивных ДТП и мошенничество со страховками.