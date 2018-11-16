Депутаты ЗС НО определили ряд мер для усовершенствования закона о поддержке многодетных семей Общество

Здание Законодательного собрания Фото: НИА Нижний Новгород

Участники круглого стола в Законодательном собрании Нижегородской области определили ряд мер, способных усовершенствовать закон о поддержке многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Заседание круглого стола состоялось по итогам мониторинга регионального закона "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

При обсуждении закона затрагивались такие темы как организация детского летнего отдыха, расширение категории многодетных семей для получения бесплатных земельных участков и строительство на них жилых домов, погашение сложившейся задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Также рассматривались вопросы, связанные с упрощением процедуры сбора документов для оформления льгот многодетной семье, лекарственным обеспечением детей.

По итогам заседания круглого стола были приняты рекомендации. По словам депутатов Законодательного собрания, следует уделить особое внимание обеспечению транспортной доступности при получении дополнительного образования для ребят из сельской местности.

Законодатели также считают необходимым проработать вопрос о предоставления многодетным семьям с пятью и более детьми бесплатных земельных участков для строительства жилья независимо от того, стоят ли они на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Также предлагается разработать план мероприятий по организации бесплатного посещения музеев и выставок многодетными семьями.

"Поддержка многодетных семей находится в сфере особого внимания и федеральных, и региональных законодателей. Все предложения, поступившие в рамках мониторинга закона, обобщены и систематизированы. Работа, связанная с совершенствованием областного закона о поддержке многодетных семей, будет продолжена и в дальнейшем", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Надир Хафизов.