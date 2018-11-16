Первый центр волонтеров старшего поколения открылся в Нижнем Новгороде Общество

Открытие центра серебряного волонтёрства Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Первый центр волонтеров старшего поколения открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его открытие стало возможным благодаря победе нижегородской общественной организации "Забота" во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтёрства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев в конкурсе и подчеркнул важность этого проекта.

"Все мы знаем, что ничто так не укрепляет здоровье как ощущение собственной нужности. Я сам всегда с удовольствием общаюсь с нижегородцами старшего поколения. Их помощь востребована во многих отраслях и сферах жизни, поэтому результат от реализации такого проекта будет самым положительным", - сказал Глеб Никитин.

По словам директора организации "Забота" Натальи Симоновой, особенностью центра "серебряного" волонтерства является то, что он принимает не только людей старшего возраста, но и организации, которые готовы создавать площадки для работы с волонтерами. Здесь планируется обучать добровольческой деятельности: как писать добровольческие проекты, набирать людей в волонтерские отряды.