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Общество

Первый центр волонтеров старшего поколения открылся в Нижнем Новгороде

28 ноября 2018 18:36  [226] Общество
Открытие центра серебряного волонтёрства

Открытие центра серебряного волонтёрства

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Первый центр волонтеров старшего поколения открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его открытие стало возможным благодаря победе нижегородской общественной организации "Забота" во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтёрства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев в конкурсе и подчеркнул важность этого проекта.

"Все мы знаем, что ничто так не укрепляет здоровье как ощущение собственной нужности. Я сам всегда с удовольствием общаюсь с нижегородцами старшего поколения. Их помощь востребована во многих отраслях и сферах жизни, поэтому результат от реализации такого проекта будет самым положительным", - сказал Глеб Никитин.

По словам директора организации "Забота" Натальи Симоновой, особенностью центра "серебряного" волонтерства является то, что он принимает не только людей старшего возраста, но и организации, которые готовы создавать площадки для работы с волонтерами. Здесь планируется обучать добровольческой деятельности: как писать добровольческие проекты, набирать людей в волонтерские отряды.

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