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Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области второй раз за день

25 июля 2026 13:33 Общество
Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области второй раз за день

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области вновь ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее предупреждение об угрозе атаки беспилотников действовало с ночи 25 июля. Режим ввели около 01:00, а отменили в 09:09 утра.

После полудня спасатели вновь сообщили жителям региона об угрозе беспилотной опасности.

Напомним, минувшей ночью над Нижегородской областью отразили атаку беспилотников. Также временно ограничили работу аэропорта: воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Сейчас ограничения сняты. При этом задерживается один рейс до Сочи.

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Теги:
беспилотники МЧС
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