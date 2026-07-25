Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области второй раз за день Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области вновь ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее предупреждение об угрозе атаки беспилотников действовало с ночи 25 июля. Режим ввели около 01:00, а отменили в 09:09 утра.

После полудня спасатели вновь сообщили жителям региона об угрозе беспилотной опасности.

Напомним, минувшей ночью над Нижегородской областью отразили атаку беспилотников. Также временно ограничили работу аэропорта: воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Сейчас ограничения сняты. При этом задерживается один рейс до Сочи.